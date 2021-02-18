Американские военные массово отказываются вакцинироваться от "ковида"

В США военные массово отказываются вакцинироваться от коронавируса. Такие данные приводит агентство Associated Press.

Как сообщают "Аргументы и факты", в некоторых подразделениях американских вооружённых сил вакцинироваться согласна лишь треть военнослужащих.

Заместитель директора по операциям Объединенного штаба генерал-майор ВВС Джефф Талиаферро сообщил в Конгрессе, что на прививки согласились две трети военных. Однако, отмечается, что в армии этот показатель выше, чем в среднем по США: поставить прививку от "ковида" согласны лишь 50% жителей США.