В США военные массово отказываются вакцинироваться от коронавируса. Такие данные приводит агентство Associated Press.
Как сообщают "Аргументы и факты", в некоторых подразделениях американских вооружённых сил вакцинироваться согласна лишь треть военнослужащих.
Заместитель директора по операциям Объединенного штаба генерал-майор ВВС Джефф Талиаферро сообщил в Конгрессе, что на прививки согласились две трети военных. Однако, отмечается, что в армии этот показатель выше, чем в среднем по США: поставить прививку от "ковида" согласны лишь 50% жителей США.
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