Сбор военкомов и руководителей регионов проходит в Белоруссии

В Белоруссии проходит сбор "Военная безопасность и оборона государства" для военкомов и руководителей исполкомов.

Как сообщает издание regnum. ru, сбор проводится в Гродненской области в учебном центре шестой отдельной гвардейской механизированной бригады.

"Цель сбора — повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях при оружии", — цитирует издание сообщение минобороны Белоруссии.

Отмечается, что собравшиеся изучат порядок применения территориальных войск.