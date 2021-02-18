В Белоруссии проходит сбор "Военная безопасность и оборона государства" для военкомов и руководителей исполкомов.
Как сообщает издание regnum. ru, сбор проводится в Гродненской области в учебном центре шестой отдельной гвардейской механизированной бригады.
"Цель сбора — повысить уровень знаний участников в вопросах совместных действий войск в современных вооруженных конфликтах, совершенствовать навыки в действиях при оружии", — цитирует издание сообщение минобороны Белоруссии.
Отмечается, что собравшиеся изучат порядок применения территориальных войск.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Всебелорусское народное собрание завершилось без сенсаций и даже намёков на изменение ситуации. Хотя эксперты говорят: присоединение Белоруссии "на носу"...