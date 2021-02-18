Государственные испытания новейшей винтовки "Уголёк" пройдут в России в 2022 году.
Как сообщает ТАСС, винтовку разрабатывает корпорация "Ростех", оружие будет полностью изготовлено из отечественных материалов и комплектующих.
"В настоящее время выполняется изготовление опытных образцов снайперских комплексов для проведения предварительных испытаний. Государственные испытания планируется начать в 2022 году", — цитирует агентство пресс-службу корпорации "Ростех".
Отмечается, что сейчас в российских войсках основной снайперской винтовкой является снайперская винтовка Драгунова (СВД).
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