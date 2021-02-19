Военнослужащие Великобритании будут обучать украинских моряков. В ближайшее время на Украину прибудут инструкторы.
Как сообщает издание "Свободная пресса", данную информацию подтвердили в украинском командовании.
"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021 год", — цитирует издание сообщение командования ВМС Украины.
Отмечается, что в текущем году военные Великобритании будут проводить обучение не только для украинских военнослужащих, но и для моряков Дании, Швеции, Канады и прибалтийских государств.
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