Британские военнослужащие будут учить украинских моряков

Военнослужащие Великобритании будут обучать украинских моряков. В ближайшее время на Украину прибудут инструкторы.

Как сообщает издание "Свободная пресса", данную информацию подтвердили в украинском командовании.

"Целью мероприятия является углубление сотрудничества и обсуждение с представителями национального флота критериев подготовки личного состава ВМС ВС Украины, направлений предоставления инструкторской помощи группами инструкторов вооруженных сил государств-партнеров на 2021 год", — цитирует издание сообщение командования ВМС Украины.

Отмечается, что в текущем году военные Великобритании будут проводить обучение не только для украинских военнослужащих, но и для моряков Дании, Швеции, Канады и прибалтийских государств.