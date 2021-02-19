Число погибших за годы войны в Донбассе назвали в ООН

В ООН назвали число погибших и раненных за семь лет боевых действий в Донбассе.

Как сообщает издание regnum. ru, подсчёты провели в управлении Верховного комиссара ООН по правам человека.

"13,1-13,3 тыс. погибших (не менее 3375 гражданских лиц, около 4150 украинских военных и примерно 5700 членов вооружённых групп)", — цитирует издание сообщение комиссариата ООН.

Отмечается, что примерно треть из числа погибших составили бойцы ВСУ.

По данным организации, за годы конфликта были ранены 29,5-33,5 тысячи человек.