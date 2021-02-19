Американские морпехи провели учения вблизи российских границ

Морские пехотинцы США провели учения в Норвегии неподалёку от российских границ.

Как сообщает издание "Военное дело", манёвры проходили всего в 380 километрах от границ РФ. В учениях были задействованы около 1000 человек.

Основной задачей манёвров была отработка военными водителями действий в условиях Арктики.

"Зачастую езда превращалась в дрифт. Тяжёлые бронемашины заносило на поворотах, если имелось даже небольшое превышение скорости. Управлять "Хамви" на такой местности крайне сложно. Нужны особые навыки, которые мы и тренировали совместно с партнёрами по НАТО", — приводит издание цитату одного из военных, принимавших участие в учениях.

Примечателен выбор территории для манёвров: США вполне могли провести такие учения на Аляске. Как сообщает издание, вероятно, это связано с желанием Соединённых Штатов продемонстрировать России серьёзность своих намерений в Арктике.