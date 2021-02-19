Турецкое издание Evrensel сообщает об активизации в Донбассе американских и европейских наёмников.
Как сообщает actualnews. org, авторы публикации в турецком издании заявляют, что присутствие иностранных наёмников в Донбассе и ранее не было секретом. Однако теперь активность зарубежных наёмников в рядах ВСУ стала слишком заметной.
Американских наёмников заметили в населённых пунктах "серой зоны", вблизи линии разграничения. Сообщается, что они ходят в масках, у них хорошая экипировка, а в группе есть снайпер. Также авторы приводят данные о том, что в этой же местности базируются наёмники из Германии.
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