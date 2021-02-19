Разработанные в России дроны-камикадзе апробированы в Сирии

Разработанные в России беспилотники-камикадзе прошли боевую проверку в Сирии.

Как сообщает издание u-f.ru, в госкорпорации "Ростех" рассказали, что в России создана линейка дронов-камикадзе, которые прошли боевую проверку в Сирийской Арабской Республике.

В Сирии данные беспилотники применяли для нападения на позиции групп террористов. Во время таких операций дроны проявили себя отлично.

Отмечается, что к российским беспилотникам-камикадзе начали проявлять интерес за рубежом. Однако, в госкорпорации отметили, что дроны не станут экспортировать, пока российская армия не будет ими полностью укомплектована.