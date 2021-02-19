Министерство обороны России разработало специальные пайки для ВДВ, спецназа и морской пехоты.
Как сообщает "Военное обозрение", поставки новых рационов питания для военнослужащих начнутся в текущем году. Известно, что комплект будет вдвое компактнее и при этом питательнее.
"У нас большое количество продуктов, содержащих углеводы. Это обеспечивает быстрое насыщение и восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых действий очень важно", — приводит издание цитату начальника управления департамента ресурсного обеспечения Минобороны Сергея Нихельмана.
Отмечается, что в настоящее время также разрабатывается паёк для военных, находящихся в жарких климатических условиях, в том числе в Сирии.
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