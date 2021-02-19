НАТО в восемь раз увеличит контингент в Ираке

НАТО приняло решение об увеличении численности своего контингента в Ираке в восемь раз.

Как сообщает издание regnum. ru, решение было принято министрами обороны стран-участниц Североатлантического альянса в ходе саммита, прошедшего в формате видеоконференции.

"Мы приняли решение увеличить численность нашей миссии в Ираке с 500 до четырёх тысяч человек", — приводит издание слова генсека НАТО Йенса Столтенберга.

Отмечается, что контингент будет увеличен за счёт инструкторов, которые не будут принимать участие в боевых действиях.