ВСУ впервые крупно обстреляли территорию ЛНР

Украинские силовики впервые с установления режима "тишины" совершили крупный обстрел территории ЛНР.

Как сообщает издание news-front.info, об обстреле рассказал луганский журналист Родион Мирошник. Он сообщил, что в течение нескольких минут девять мин калибра 82 миллиметра ударили по населённому пункту Лозовое.

"Решение СНБО в действии?! Никаким ответных огнём это не является. Обстрелов со стороны ЛНР просто не было. Киев в одностороннем порядке нарушил режим "тишины" и ведёт обстрелы нашей территории. Но "западные гаранты" узнают об этом не раньше понедельника. У них законный выходной. А пока ВФУ получило тайный приказ стрелять", -цитирует издание Мирошника.