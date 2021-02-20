На Сахалине в ближайшее время на боевое дежурство заступят расчёты ЗРС С-400 "Триумф".
Как сообщает rt. com, в министерстве обороны России сообщили, что расчёты заступят на дежурство 24 февраля.
"24 февраля боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВО заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей России", — приводит издание сообщение военного ведомства.
Известно, что системы будут дислоцироваться в районе военного городка Большая Елань в Сахалинской области.
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