Боевые расчёты С-400 заступят на дежурство на Сахалине

На Сахалине в ближайшее время на боевое дежурство заступят расчёты ЗРС С-400 "Триумф".

Как сообщает rt. com, в министерстве обороны России сообщили, что расчёты заступят на дежурство 24 февраля.

"24 февраля боевые расчёты ЗРС С-400 "Триумф" зенитного ракетного полка соединения противовоздушной обороны ВВО заступают на боевое дежурство по охране восточных воздушных рубежей России", — приводит издание сообщение военного ведомства.

Известно, что системы будут дислоцироваться в районе военного городка Большая Елань в Сахалинской области.