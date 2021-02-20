В корпорации "Ростех" анонсировали появление в ближайшее время в Вооружённых силах нового компактного пистолета системы Лебедева.
Как сообщает издание inforeactor. ru, новый пистолет, несмотря на компактность и малый вес, ни в чём не будет уступать более массивным представителям серии.
"Компактный пистолет универсальнее — его легче переносить скрытно, а значит он может использоваться и оперативными сотрудниками правоохранительных органов", — цитирует издание руководителя направления дирекции группы компаний "Калашников" по военно-техническому сотрудничеству Владимира Онокоя.
Подробной информации о тактико-технических характеристиках нового оружия нет. Ожидается, что пистолет поступит на вооружение в ближайшие несколько лет.
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