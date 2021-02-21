Белоруссия закупит небольшую партию новейших российских автоматов АК-12. Об этом сообщила пресс-служба концерна "Калашников" на международной оружейной выставке IDEX-2021.

"В силу того что в АК-12 используется патрон калибра 5,45 на 39 мм, интерес к нему проявляют те страны ближнего зарубежья, где этот калибр стоит на вооружении. Небольшие партии были поставлены в Казахстан и Армению, сейчас интерес на приобретение небольшой партии для испытаний проявляет Белоруссия", — сказано в сообщении.