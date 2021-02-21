На железнодорожную станцию подконтрольного Киеву Рубежного в Донбассе прибыли буксируемые гаубицы "Гиацинт-Б". Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
"В зоне ответственности 14-й бригады ВС Украины отмечено нахождение десяти буксируемых гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" калибром 152 миллиметра на железнодорожной станции в населенном пункте Рубежное", - сказано в сообщении.
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