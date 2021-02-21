Разработчик новейшего российского танка "Армата" планирует снизить стоимость производства боевой машины.

Об этом рассказал главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения концерна "Уралвагонзавод" Андрей Терликов.

"Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоёмкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны", — цитирует Терликова ТАСС.

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