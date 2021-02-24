В России ведутся разработки, направленные на создание первого отечественного колёсного танка.
Как сообщает издание discover24. ru, о создании колёсного танка на платформе "Бумеранг" сообщил гендиректора "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий.
Основное отличие данного танка от бронетранспортёра в наличии башни, способной вращаться на 360 градусов, и более мощного вооружения.
Известно, что новый танк будет вооружён 125-миллиметровой пушкой, арсенал которой будет состоять из сорока снарядов. Также бронемашина будет оснащена автоматической системой заряжания, 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ, а для борьбы с бронетехникой противника будет использоваться специальный гранатомёт.
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