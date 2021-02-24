Названы сроки серийных поставок танка Т-14 "Армата" в войска

Серийные поставки танков Т-14 "Армата" в вооружённые силы России начнутся в 2022 году.

Как сообщает rt. com, о сроках поставки бронемашины в войска рассказал главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов. Он отметил, что танк получит новый боеприпас, который был разработан с привлечением предприятий "Росатома".

Отмечается, что государственные испытания машины планируется завершить в ближайший год или два, а первая установочная партия техники должна быть поставлена до конца текущего года.