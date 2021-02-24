Турция форсирует работы по созданию собственной ПРО

В Турции наращивают темпы работы по созданию собственной системы ПРО, которая сможет перехватывать баллистические ракеты.

Как сообщает издание actualnews. org, основной задачей оборонной промышленности Турции является уменьшение зависимости от зарубежных поставщиков, в частности, относительно поставок систем ПРО.

Отмечается, что в настоящее время наращиваются темпы работ по созданию собственной системы ПРО. Однако, конструкторы испытывают проблемы с технологиями гарантированного перехвата вражеских боеголовок.

Планируется, что турецкая система ПРО поступит на вооружение не раньше 2023 года.