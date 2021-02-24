В Турции наращивают темпы работы по созданию собственной системы ПРО, которая сможет перехватывать баллистические ракеты.
Как сообщает издание actualnews. org, основной задачей оборонной промышленности Турции является уменьшение зависимости от зарубежных поставщиков, в частности, относительно поставок систем ПРО.
Отмечается, что в настоящее время наращиваются темпы работ по созданию собственной системы ПРО. Однако, конструкторы испытывают проблемы с технологиями гарантированного перехвата вражеских боеголовок.
Планируется, что турецкая система ПРО поступит на вооружение не раньше 2023 года.
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