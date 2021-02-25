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Кризис в Армении: военные требуют отставки Пашиняна и правительства

Силовые структуры » Министерство обороны

Генштаб вооружённых сил Армении выразил протест из-за увольнения первого замначальника Генштаба и потребовал отставки правительства и премьер-министра.

Кризис в Армении: военные требуют отставки Пашиняна и правительства

Как сообщает "Военное обозрение", предложение об увольнении первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна высказал премьер-министр Никола Пашинян. После этого президент Армении Армен Саркисян освободил Хачатряна от занимаемой должности.

В ответ на это Генштаб выступил с заявлением, в котором выразил протест по поводу увольнения первого замначальника, а также потребовал отставки Пашиняна и правительства.

"Генеральный штаб Вооружённых сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлён без учёта национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооружённых сил действующей властью, однако всё имеет свои пределы. Вооружённые силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией, вооружённые силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией", — говорится в заявлении Генштаба.

В свою очередь, Никола Пашинян назвал требования о своей отставке со стороны Генштаба попыткой военного переворота.

По некоторым данным, в настоящее время Пашинян собирает своих сторонников у дома правительства. Кроме того, стало известно, что премьер-министр освободил от должности начальника главного штаба ВС Армении Оника Гаспаряна, потребовавшего его отставки.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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