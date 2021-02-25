Генштаб вооружённых сил Армении выразил протест из-за увольнения первого замначальника Генштаба и потребовал отставки правительства и премьер-министра.

Как сообщает "Военное обозрение", предложение об увольнении первого замначальника Генштаба Тирана Хачатряна высказал премьер-министр Никола Пашинян. После этого президент Армении Армен Саркисян освободил Хачатряна от занимаемой должности.

В ответ на это Генштаб выступил с заявлением, в котором выразил протест по поводу увольнения первого замначальника, а также потребовал отставки Пашиняна и правительства.

"Генеральный штаб Вооружённых сил РА выражает свой решительный протест в связи с освобождением от должности первого заместителя начальника Генерального штаба Вооружённых сил РА по недальновидным и необоснованным причинам, который был осуществлён без учёта национальных и государственных интересов Республики Армения, основываясь только на личных и амбициозных чувствах.

Премьер-министр и правительство Армении отныне не в состоянии принимать адекватные решения в этой кризисной и судьбоносной для армянского народа ситуации.

Вооруженные силы Армении долгое время терпеливо выносили "нападки", направленные на дискредитацию Вооружённых сил действующей властью, однако всё имеет свои пределы. Вооружённые силы Армении с честью выполнили свой долг, сражались плечом к плечу со своим народом против врага.

В связи с создавшейся ситуацией, вооружённые силы Армении требуют отставки премьер-министра и правительства РА, одновременно предупреждая воздержаться от применения силы против народа, чьи дети погибли, защищая Родину и Арцах.

Армия всегда была с народом, как и народ с армией", — говорится в заявлении Генштаба.