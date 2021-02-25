Иран выступил против размещения военных Турции в Сирии и Ираке

Власти Ирана выступили против присутствия турецких военных в Сирии и Ираке. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел страны.

Как сообщает издание news-front.info, глава внешнеполитического ведомства Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал ошибочным подход Турции к выстраиванию отношений с соседними арабскими государствами.

"Мы отвергаем военное присутствие Турции в Сирии и Ираке и считаем политику Анкары в отношении Дамаска и Багдада ошибочной", — цитирует издание заявление Зарифа.

Ранее ТУрция направила своих военных в Сирию и Ирак для борьбы с курдскими вооружёнными формированиями. Несмотря на осуждение со стороны Багдада и Дамаска, были созданы две военные базы.