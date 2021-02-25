Главы военных ведомств России и Киргизии провели переговоры. По их итогам был подписан протокол об использовании беспилотников в Киргизии.
Как сообщает издание regnum. ru, во время переговоров стороны обсудили вопросы взаимодействия стран в военной сфере, а также обеспечения стабильности в Центрально-Азиатском регионе.
"Наше взаимодействие в военной области является важным фактором сохранения стабильности в Центрально-Азиатском регионе. Намерены и дальше его развивать", — приводит издание цитату Шойгу.
По итогам встречи Сергей Шойгу и министр обороны Киргизии Таалайбек Омуралиев подписали протокол об использовании беспилотников в республике. Кроме того, стороны утвердили программу развития стратегического партнёрства двух стран в военной области на период с 2021 по 2025 год.
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