Российский автомат АК-19 впервые представили за рубежом

Новейший российский автомат АК-19 впервые был представлен за рубежом на выставке в Абу-Даби.

Как сообщает "Российская газета", зарубежная презентация автомата состоялась в рамках выставки IDEX-2021.

Отмечается, что особенность автомата состоит в том, что он разработан под применение патрона 5,56х45 мм стандарта НАТО, который распространён в ближневосточных государствах.

Гендиректор концерна "Калашников" Дмитрий Тарасов рассказал, что новый российский автомат полностью ориентирован на зарубежный рынок. На предприятии уверены, что разработка вызовет интерес иностранных партнёров.