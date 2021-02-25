Индия и Пакистан впервые за 20 лет договорились о прекращении огня

Индия и Пакистан впервые за 20 лет достигли договорённости о прекращении огня на линии контроля.

Как сообщает издание lenta. ru, командующие войсками двух стран договорились прекратить огонь и соблюдать все соглашения с 25 февраля текущего года. Под линией контроля понимается демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, проходящая по границе между двумя государствами.

Отмечается, что подобные договорённости между Индией и Пакистаном были достигнуты впервые с 2003 года. Предполагается, что данные шаги позволят снизить напряжённость между странами.