Индия и Пакистан впервые за 20 лет достигли договорённости о прекращении огня на линии контроля.
Как сообщает издание lenta. ru, командующие войсками двух стран договорились прекратить огонь и соблюдать все соглашения с 25 февраля текущего года. Под линией контроля понимается демаркационная линия между Индией и Пакистаном в Кашмире, проходящая по границе между двумя государствами.
Отмечается, что подобные договорённости между Индией и Пакистаном были достигнуты впервые с 2003 года. Предполагается, что данные шаги позволят снизить напряжённость между странами.
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