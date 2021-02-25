Кадыров оценил участие Путина в спецоперации против боевиков

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, какое участие президент России Владимир Путин принимал в уничтожении последней организованной бандитской группировки.

Последняя в Чеченской Республике организованная бандгруппа, возглавляемая Асланом Бютукаевым, была уничтожена в декабре 2020 года. На прошедшей на днях коллегии ФСБ российский лидер высоко оценил итоги этой спецоперации. Президент России поблагодарил бойцов, принимавших в ней участие.

"Внимание и поддержка Владимира Владимировича Путина стали решающим фактором в разгроме незаконного вооружённого формирования и обеспечении безопасности и общественного порядка на территории Чеченской Республики. Символично, что последний, решающий удар по бандподполью мы нанесли при непосредственном участии нашего Президента, который держал под личным контролем ход спецоперации", — рассказал Рамзан Кадыров на своей странице "ВКонтакте".

Глава Чечни, в свою очередь, выразил искреннюю признательность Владимиру Путину за уничтожение международного терроризма. Он также поблагодарил спецназовцев за их высокий профессионализм и мужество.