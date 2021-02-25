Российский флот следит за действиями кораблей военно-морских сил Греции и Испании в Чёрном море.
Как сообщает издание gazeta. ru, Черноморский флот России следит за военными судами Испании и Греции, которые зашли в акваторию Чёрного моря. Соответствующее заявление сделали в Национальном центре управления обороной России.
Известно, что в настоящее время в черноморской акватории находятся тральщики-искатели мин "Тахо" ВМС Испании и "Эуропи" ВМС Греции. Иностранные суда вошли в море 25 февраля. Других данных не приводится.
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