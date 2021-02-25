Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Кадыров оценил участие Путина в спецоперации против боевиков
Алексея Навального этапировали из "Матросской Тишины"
Блогера, кривлявшегося на Мамаевом кургане, отчислили из вуза
К 8 марта цены на цветы возрастут на 35%
Российский автомат АК-19 впервые представили за рубежом
Какой памятник должен стоять на Лубянке
"Альфа": дела и люди. Интервью с легендарным командиром
Шойгу подписал протокол по применению БПЛА в Киргизии
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрел в 2010 году

Ким Чен Ын отправил в отставку командующих ВВС и ВМС

Силовые структуры » Министерство обороны

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в отставку главкомов военно-морских сил и военно-воздушных сил.

Как сообщает издание riafan. ru, СМИ сообщают, что отставки военного начальства связаны со сменой поколений, призванной побороть коррупцию и повысить дисциплину в войсках.

Северокорейский флот возглавил вице-адмирал Ким Сон Гилю, а военной авиацией будет руководить Ким Чхун Иль. Помимо этого, Ким Чен Ын назначил вице-маршалами министра обороны страны Ким Чжон Гвана и начальника главного политуправления Корейской народной армии Квон Ен Чжина.

Ещё 27 человек из основного командного состава северокорейский лидер повысил в звании.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Ким Чен Ын отправил в отставку командующих ВВС и ВМС
Кадыров оценил участие Путина в спецоперации против боевиков
Россия следит за кораблями Греции и Испании в Чёрном море
Российские истребители нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе
Алексея Навального этапировали из "Матросской Тишины"
Блогера, кривлявшегося на Мамаевом кургане, отчислили из вуза
Индия и Пакистан впервые за 20 лет договорились о прекращении огня
К 8 марта цены на цветы возрастут на 35%
Российский автомат АК-19 впервые представили за рубежом
Какой памятник должен стоять на Лубянке
Популярное
Новости Белоруссии
Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным

Александр Лукашенко потерпел неудачу на переговорах с Владимиром Путиным 22 февраля в Сочи, что означает его скорую отставку.

Эксперт рассказал, чем для Лукашенко закончились переговоры с Путиным
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Здоровье и профилактика
Повышенная потливость может указывать на проблемы с сердцем
Точка зрения
На Западе решили, что делать с Россией
Игорь Буккер Кому понадобилась ритуальная казнь фараона Игорь Буккер Усам Оздемиров Идеалы трансатлантизма ведут мир в антиутопию Усам Оздемиров Василий Амирджанов Единороссы придумали новый инструмент репрессий Василий Амирджанов
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Мир. Новости мира
Эксперт объяснил, почему Украина может получить иск от Сингапура
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Мир. Новости мира
Миру придется понять, что Россия - отдельная цивилизация
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников