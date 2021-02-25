Ким Чен Ын отправил в отставку командующих ВВС и ВМС

Глава Северной Кореи Ким Чен Ын отправил в отставку главкомов военно-морских сил и военно-воздушных сил.

Как сообщает издание riafan. ru, СМИ сообщают, что отставки военного начальства связаны со сменой поколений, призванной побороть коррупцию и повысить дисциплину в войсках.

Северокорейский флот возглавил вице-адмирал Ким Сон Гилю, а военной авиацией будет руководить Ким Чхун Иль. Помимо этого, Ким Чен Ын назначил вице-маршалами министра обороны страны Ким Чжон Гвана и начальника главного политуправления Корейской народной армии Квон Ен Чжина.

Ещё 27 человек из основного командного состава северокорейский лидер повысил в звании.