Российский военный потенциал тревожит НАТО

Европейские военные эксперты отмечают нарастающую напряжённость между Россией и НАТО, а также высоко оценивают российский военный потенциал.

Как сообщает издание news-r.ru, об этом в материале Atlantico рассказал французский эксперт Ксавье Рофе. В то же время, специалист отмечает, что страны Запада руководствуются ошибочными представлениями о российском вооружении. Отмечается, что данное заблуждение может быть крайне опасно для Европы. В то время, как Запад представляет российский военный арсенал как массу "ржавой техники", в стране появляется новейшее перспективное вооружение, а армия являет собой мощную силу.

Эксперт отмечает, что Россия сделала в течение нескольких последних лет серьёзный шаг в области высокотехнологичных военных разработок.