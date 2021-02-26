В США высоко оценили новейший российский пистолет-пулемёт Калашникова, предназначенный для полиции.
Как сообщает издание discover24.ru, автор материала в американском издании The National Interest Марк Эпископос отметил, что новое российское оружие ППК-20 способно приятно удивить потенциальных покупателей.
Пистолет-пулемёт был разработан на базе ПП-19, для стрельбы из него используются патроны калибра 9х19 миллиметров. Он может вести стрельбу очередями и одиночными выстрелами. Кроме того, пистолет-пулемёт оснащён шестипозиционным складным прикладом и рифлёной рукояткой.
ППК-20 может оснащаться глушителем My Webpage, который можно оперативно установить или снять.
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