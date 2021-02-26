Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев, поддерживаемых Ираном, в Сирии.
Как сообщает "Интерфакс", атака на позиции ополченцев была предпринята "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".
"Удар, который был нанесен по приказу президента Джо Байдена, был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем, сообщил военный", — цитирует агентство сообщение издания Politico, которое ссылается на источник в среде военных.
Другие подробности операции американских ВВС на данный момент не приводятся.
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