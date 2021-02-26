Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Российский военный потенциал тревожит НАТО
Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000
Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае
Более 106 млн пользователей проявляют интерес к криптовалюте
Под Челябинском женщина насмерть замёрзла во время метели
Доктор Мясников рассказал, как быстро остановить кровь
Аэрофлот предложил тариф, способный снизить цены на билеты
Борис Бим-Бад раскрыл особенности адаптации детей мигрантов к школе
Школьник из Перми снял квартиру, чтобы изготавливать наркотики

Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев, поддерживаемых Ираном, в Сирии.

Как сообщает "Интерфакс", атака на позиции ополченцев была предпринята "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".

"Удар, который был нанесен по приказу президента Джо Байдена, был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем, сообщил военный", — цитирует агентство сообщение издания Politico, которое ссылается на источник в среде военных.

Другие подробности операции американских ВВС на данный момент не приводятся.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков
Последние материалы
Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей
Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии
Американцы высоко оценили новый пистолет-пулемёт Калашникова
Монтессори-педагог: не уходите всецело в один метод воспитания
Российский военный потенциал тревожит НАТО
Аналитики прогнозируют снижение стоимости биткоина до $30 000
Дмитрий Журавлёв: Главная задача вертикали власти — сохранить себя
Девятилетняя девочка погибла под колёсами поезда в Красноярском крае
Более 106 млн пользователей проявляют интерес к криптовалюте
Под Челябинском женщина насмерть замёрзла во время метели
Популярное
Российский шоу-бизнес
Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей

Экс-солистка группы "Мираж" рассказала о проблемах, с которыми столкнулась, воспитывая приёмных детей.

Суханкина призвала хорошо подумать, прежде чем усыновлять детей
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Точка зрения
Какие неприятные открытия ожидают Украину?
Новости Армении
Эксперт рассказал, почему взбунтовалась армия в Армении
Криптовалюты
Пользователь вывел 100 биткоинов, которые приобрёл в 2010 году
Василий Амирджанов Москвичи выбирают памятник на Лубянке Василий Амирджанов Любовь Степушова Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам Любовь Степушова Вячеслав Шпаковский Как заработать… на Марсе? Вячеслав Шпаковский
Новости медицины
Терпение закончилось: австрийские врачи заказывают "Спутник V" по личным каналам
Общество
Баба с воза Ходорковского
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Политика. Новости и аналитика
Из Берлина с упреком: в бундестаге призвали исключить Россию из Совета Европы
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников