Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев в Сирии

Американские ВВС нанесли удар по позициям ополченцев, поддерживаемых Ираном, в Сирии.

Как сообщает "Интерфакс", атака на позиции ополченцев была предпринята "в ответ на три ракетных удара против сил США в Ираке".

"Удар, который был нанесен по приказу президента Джо Байдена, был нацелен на лишение ополченцев возможностей для атак в будущем, сообщил военный", — цитирует агентство сообщение издания Politico, которое ссылается на источник в среде военных.

Другие подробности операции американских ВВС на данный момент не приводятся.