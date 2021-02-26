Украинская армия получила от Латвии семь бронеавтомобилей

Латвия передала Украине семь бронированных автомобилей, которые будут использоваться медиками ВСУ.

Как сообщает издание topdaynews. ru, медицинские бронемашины были переданы Украине 24 февраля. Министр обороны страны Андрей Таран поблагодарил латвийских коллег, отметив, что полученные автомобили будут переданы в военно-медицинские подразделения ВСУ.

"Благодаря усилиям и поддержке латвийских партнеров мы значительно усиливаем возможности нашей военно-медицинской службы", — цитирует издание Тарана.

В свою очередь, латвийская сторона отметила, что и дальше будет оказывать помощь Киеву.