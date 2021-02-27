В субботу в Чёрном море начались международные учения НАТО "Poseidon 21".
Об этом сообщили в пресс-службе Генштаба Военно-морских сил Румынии.
"Командование флота Констанцы проводит запланированные учения на море, на суше и в воздухе, в которых объединены силы из Болгарии, Франции, Греции, Румынии, Испании, Соединенных Штатов Америки и Турции. "Посейдон-21" — это учения высокой степени сложности, целью которых является оптимальное использование возможностей НАТО для усиления быстрого реагирования Североатлантического союза", — сказано в сообщении.
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