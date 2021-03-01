Украинских солдат обучают приёмам и тактике ведения городских боёв для проведения операции в Донбассе.
Как сообщает издание nation-news.ru, об этом рассказал украинский военный эксперт Тарас Чмут. По его словам, занятия проходят на базах в на Яровском и Ровненском полигонах, а также Широком Лане.
Эксперт считает, что такая подготовка связана с планированием операции на Донбассе, который в большинстве своём представлен городскими агломерациями.
"Как минимум для того, если будет принято решение о силовом освобождении этих территорий, чтобы военнослужащие знали как им действовать", — цитирует издание Чмута.
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