В Одессе до конца текущего года будет налажен выпуск американских военных вертолётов Bell UH-1 Iroquois.
Как сообщает издание lenta. ru, с соответствующим заявлением выступил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев. Он сообщил, что сборка винтокрылых машин будет осуществляться в рамках лицензионного контракта.
"По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины", — цитирует издание Гусева.
Отмечается, что финансироваться проект будет за счёт инвесторов.
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