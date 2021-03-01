На Украине будут выпускать американские военные вертолёты

В Одессе до конца текущего года будет налажен выпуск американских военных вертолётов Bell UH-1 Iroquois.

Как сообщает издание lenta. ru, с соответствующим заявлением выступил гендиректор Укроборонпрома Юрий Гусев. Он сообщил, что сборка винтокрылых машин будет осуществляться в рамках лицензионного контракта.

"По моему мнению, для мощностей завода это более чем реальная задача. Поэтому первый борт должен быть собран к 30-летию независимости Украины", — цитирует издание Гусева.

Отмечается, что финансироваться проект будет за счёт инвесторов.