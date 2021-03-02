Эксперт: Россия ответит ударом на масштабную операцию США в Сирии

США не могут начать полномасштабную военную операцию в Сирии, так как за ней последует ответ российской авиации и флота.

Об этом "Общественной службе новостей" рассказал военный эксперт, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков.

В феврале стало известно, что в 2018 году подлодка "USS John Warner" ВМС США была готова уничтожить российские корабли у побережья в Сирии. Издание отмечает, что подлодка была готова действовать в случае ответа российских войск на авиаудар США по Сирии.

В свою очередь, Сивков считает, что американская субмарина была бы уничтожена при попытке воспрепятствовать российским судам.

"Подлодка могла нанести удар торпедами с эффективной дальностью около 30 километров или крылатыми ракетами типа "Гарпун". Дальность их стрельбы порядка 200 километров. В залпе она могла израсходовать не больше 3-4 ракет. Такие залпы легко отражаются подготовленными кораблями. Однако если корабли были бы не готовы, то никто не смог бы отразить ни ракетный, ни торпедный удар. Но если бы лодку заметили, удар по ней был бы нанесён. Наши корабли отнюдь не беззащитны — я веду к этому. Успех этой атаки был бы негарантированным. Была бы атака, была бы и контратака. Завязался бы бой со спорным результатом. Тем более, если бы там было несколько наших кораблей, они бы обязательно контратаковали вражескую подлодку и с высокой вероятностью её уничтожили", — приводит ОСН слова аналитика.

Сивков также отметил, что в случае эскалации конфликта с американской стороны, дело могло дойти до ядерного удара.

"В случае возникновения такой ситуации, в зависимости от исхода, встал бы вопрос о полномасштабных военных действиях против Соединённых Штатов. Российское руководство могло решиться на эскалацию конфликта. А именно: нанесение удара стратегической авиацией, дальней авиацией, противокорабельными ракетами. В этом случае американские потери были бы значительными. Встал бы вопрос: что бы смогли сделать американцы? Если бы эскалация конфликта продолжилась, дело бы дошло до ядерного оружия", — считает эксперт.