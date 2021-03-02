Украина собирается мобилизовать резервы для атаки на Донбасс

На Украине анонсировали принятие закона, по которому в течение суток смогут объявлять масштабную мобилизацию резервистов для атаки на Донбасс.

Как сообщает издание evo-rus. com со ссылкой на собственный источник, ВСУ планирует масштабную операцию в Донбассе. Для этой цели в зону конфликта перебрасывается техника и вооружение. С этим же эксперты связывают и новый украинский закон о мобилизации резервистов.

Законопроект предусматривает заключение контрактов с военнослужащими резерва. В случае необходимости закон позволяет оперативно привлечь резервистов.