На Украине анонсировали принятие закона, по которому в течение суток смогут объявлять масштабную мобилизацию резервистов для атаки на Донбасс.
Как сообщает издание evo-rus. com со ссылкой на собственный источник, ВСУ планирует масштабную операцию в Донбассе. Для этой цели в зону конфликта перебрасывается техника и вооружение. С этим же эксперты связывают и новый украинский закон о мобилизации резервистов.
Законопроект предусматривает заключение контрактов с военнослужащими резерва. В случае необходимости закон позволяет оперативно привлечь резервистов.
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