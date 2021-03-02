Украденное с базы Хмеймим оружие пытался продать сирийский генерал

Сирийского генерала задержали при попытке продать оружие, похищенное с российской авиабазы Хмеймим.

Как сообщает издание news-r. ru, по информации ряда СМИ, бригадного генерала сирийской армии Мохаммада Исса задержали неподалёку от авиабазы. Высокопоставленного военного арестовали при попытке продать украденное с авиабазы российское оружие ливанцам. В настоящее время военачальнику предъявили обвинение в незаконном обороте и краже оружия.

Неизвестно, как оружие попало к генералу. Отмечается, что официальных заявлений со стороны российского командования в Сирии по факту произошедшего не поступало.