Сирийского генерала задержали при попытке продать оружие, похищенное с российской авиабазы Хмеймим.
Как сообщает издание news-r. ru, по информации ряда СМИ, бригадного генерала сирийской армии Мохаммада Исса задержали неподалёку от авиабазы. Высокопоставленного военного арестовали при попытке продать украденное с авиабазы российское оружие ливанцам. В настоящее время военачальнику предъявили обвинение в незаконном обороте и краже оружия.
Неизвестно, как оружие попало к генералу. Отмечается, что официальных заявлений со стороны российского командования в Сирии по факту произошедшего не поступало.
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