Военные ведомства России и Белоруссии подписали программу стратегического партнерства сроком на пять лет.
Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление сделал начальник департамента международного военного сотрудничества Минобороны Белоруссии генерал-майор Олег Воинов.
"Мы впервые подписали программу стратегического партнерства между министерствами обороны Республики Беларусь и Российской Федерации на пять лет. Эта программа позволит четко выстраивать перспективу и развивать наше сотрудничество с Российской Федерацией", — цитирует ТАСС Воинова.
В рамках программы запланировано 160 совместных мероприятий, из которых чуть менее половины — мероприятия практической направленности.
"Также особенностью плана сотрудничества между нашими ведомствами в этом году является практическая направленность взаимодействия между родами войск и специальными войсками, где четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций и воздушно-десантных войск наших стран", — приводит агентство слова Воинова.
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