Украинские вооружённые силы разместили свои гаубицы и БМП в черте населённых пунктов Донбасса.
Как сообщает издание newinform. com, соответствующее заявление сделали в управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. В ведомстве сообщили, что буксируемая гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибра 152 миллиметра появились в посёлке Рубежное.
Кроме того, в населённом пункте Муратово были замечены украинские БМП.
В ЛНР отмечают, что размещение ВСУ своей техники и вооружения в черте населённых пунктов Донбасса является грубым нарушением режима прекращения огня.
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