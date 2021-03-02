Украина разместила в Донбассе БМП и гаубицы

Украинские вооружённые силы разместили свои гаубицы и БМП в черте населённых пунктов Донбасса.

Как сообщает издание newinform. com, соответствующее заявление сделали в управлении Народной милиции Луганской Народной Республики. В ведомстве сообщили, что буксируемая гаубица 2А36 "Гиацинт-Б" калибра 152 миллиметра и две самоходные гаубицы 2С19 "Мста-С" калибра 152 миллиметра появились в посёлке Рубежное.

Кроме того, в населённом пункте Муратово были замечены украинские БМП.

В ЛНР отмечают, что размещение ВСУ своей техники и вооружения в черте населённых пунктов Донбасса является грубым нарушением режима прекращения огня.