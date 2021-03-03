Иордания будет производить российские ПТРК "Корнет-Э"

Иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems будет производить российские ПТРК "Корнет-Э".

"Производственные площади под сборку комплексов "Корнет-Э" на нашем иорданском предприятии выделены и готовы к размещению необходимого оборудования. Специалисты ознакомились с процессом сборки комплекса у российского разработчика, с технической точки зрения у нас практически полная готовность к выпуску", - сообщил ТАСС директор московского представительства компании Jadara Юрий Кашко.

Он отметил, что российские специалисты и сотрудники Рособоронэкспорта также посетили производственные мощности для подтверждения возможности организации выпуска ПТРК.