Иорданская компания Jadara Equipment and Defense Systems будет производить российские ПТРК "Корнет-Э".
"Производственные площади под сборку комплексов "Корнет-Э" на нашем иорданском предприятии выделены и готовы к размещению необходимого оборудования. Специалисты ознакомились с процессом сборки комплекса у российского разработчика, с технической точки зрения у нас практически полная готовность к выпуску", - сообщил ТАСС директор московского представительства компании Jadara Юрий Кашко.
Он отметил, что российские специалисты и сотрудники Рособоронэкспорта также посетили производственные мощности для подтверждения возможности организации выпуска ПТРК.
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