Турция и Азербайджан проведут совместные учения

Совместные военные учения Турции и Азербайджана пройдут в турецкой провинции Испарта.

Как сообщает издание nation-news.ru, совместные командно-штабные манёвры пройдут в течение шести недель. В настоящее время подразделения азербайджанских вооружённых сил прибыли в район проведения учений.

"Мы продолжаем взаимодействие с Азербайджаном по принципу "одна нация — два государства". Мы встретили военнослужащих героической азербайджанской армии, которые прибыли в провинцию Испарта", — цитирует издание сообщение турецкого военного ведомства.

Известно, что манёвры стартуют 6 марта, в них примут участие силы специального назначения обеих стран.