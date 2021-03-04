Совместные военные учения Турции и Азербайджана пройдут в турецкой провинции Испарта.
Как сообщает издание nation-news.ru, совместные командно-штабные манёвры пройдут в течение шести недель. В настоящее время подразделения азербайджанских вооружённых сил прибыли в район проведения учений.
"Мы продолжаем взаимодействие с Азербайджаном по принципу "одна нация — два государства". Мы встретили военнослужащих героической азербайджанской армии, которые прибыли в провинцию Испарта", — цитирует издание сообщение турецкого военного ведомства.
Известно, что манёвры стартуют 6 марта, в них примут участие силы специального назначения обеих стран.
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