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Украинские военные обстреляли из миномётов окраины Донецка

Силовые структуры » Министерство обороны

Окраины Донецка подверглись миномётному обстрелу со стороны украинских вооружённых сил.

Как сообщает издание riafan. ru со ссылкой на представителя Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли из миномётов окраины столицы Донбасса. В результате обстрела фасад, остекление и кровля одного из многоквартирных домов получили повреждения.

По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.

Издание отмечает, что днём ранее военнослужащие ВСУ выпустили 100 мин по южным района ДНР.

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Автор: Максим Щегольков
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