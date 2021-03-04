Окраины Донецка подверглись миномётному обстрелу со стороны украинских вооружённых сил.
Как сообщает издание riafan. ru со ссылкой на представителя Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, ВСУ обстреляли из миномётов окраины столицы Донбасса. В результате обстрела фасад, остекление и кровля одного из многоквартирных домов получили повреждения.
По предварительным данным, жертв в результате атаки нет.
Издание отмечает, что днём ранее военнослужащие ВСУ выпустили 100 мин по южным района ДНР.
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