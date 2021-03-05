Россия и Белоруссия создадут центры совместной подготовки военных

Объединение систем обороны России и Белоруссии необходимо в сегодняшней ситуации. Так прокомментировал "Правде.Ру" военный эксперт, член президиума организации "Офицеры России" Андрей Головатюк решение России и Беларуссии создать учебно — боевые центры совместной подготовки военных.

"В рамках единого боевого пространства, которое у нас с Белоруссией и другими бывшими странами СНГ необходимы единые подходы к боевому применению сил и средств, которые применяются в интересах обеспечения обороны государства. Это создание единой системы управления, единого понимания применения новой военной техники, которая сейчас массово поступает в войска, выработка новых методов их применения в вооруженных силах — вот для этого тоже необходимо создавать единые центры", — пояснил Головатюк.

Также он напомнил, что НАТО размещает свои войска в Польше и Румынии.

"Хотя они обещали в свое время не заходить на территорию стран бывшего Варшавского договора. И как ни странно об этом говорить, в 21 веке существует угроза прямого военного вторжения. Белоруссия не сможет самостоятельно отразить это нападения. Создание центров поможет укрепить обороноспособность наших государств", — заключил Головатюк.

5 марта министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу и министр обороны Республики Беларусь генерал-лейтенант Виктор Хренин договорились о создании трех учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих армий обеих стран. Об этом говорится в сообщении Минобороны РФ. Два расположатся в России — в Калининградской и Нижегородской областях, один — на территории Белоруссии в Гродненской области.