На встрече министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина было решено создать совместные учебно-боевые центры.
Как сообщает издание rbc. ru, главы военных ведомств обсудили военное сотрудничество двух государств на текущий год.
В частности, Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для военнослужащих, которые будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях, а также на северо-западе Белоруссии в Гродненской области на границе с Литвой и Польшей.
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