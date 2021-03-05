Россия и Белоруссия создадут совместные учебно-боевые центры

На встрече министра обороны России Сергея Шойгу и его белорусского коллеги Виктора Хренина было решено создать совместные учебно-боевые центры.

Как сообщает издание rbc. ru, главы военных ведомств обсудили военное сотрудничество двух государств на текущий год.

В частности, Сергей Шойгу и Виктор Хренин договорились о создании трёх учебно-боевых центров для военнослужащих, которые будут находиться в Нижегородской и Калининградской областях, а также на северо-западе Белоруссии в Гродненской области на границе с Литвой и Польшей.