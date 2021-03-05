Советник министра обороны Украины Юрий Бутусов заявил о снижении боеготовности вооружённых сил.
Как сообщает издание nation-news.ru, по словам советника, боеспособность украинской армии снижается уже на протяжении нескольких лет. Никаких положительных изменений, по мнению Бутусова, в войсках не происходит.
"Даже ухудшилось (состояние. — Прим. ред.), потому что значительное количество опытных людей покинуло ряды вооруженных сил, поэтому в принципе боеспособность уменьшается у украинской армии", — цитирует издание Юрия Бутусова.
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