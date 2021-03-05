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Россия построит новую военную базу в Сирии

Силовые структуры » Министерство обороны

В Сирии рассказали о планах России по созданию новой военной базы в пустыне севернее Пальмиры.

Как сообщает actualnews. org, сирийское издание Zaman Al-Wasl разместило материал, согласно которому российские военные ведут подготовку к строительству базы в пустыне Бадия неподалёку от Пальмиры.

Утверждается, что на базе будет находиться 780-метровая взлетно-посадочная полоса и вертолетная площадка, здесь же расположены оружейные склады сирийских ВВС. Общая площадь базы составит 37 гектаров.

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Автор: Максим Щегольков
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