В Сирии рассказали о планах России по созданию новой военной базы в пустыне севернее Пальмиры.
Как сообщает actualnews. org, сирийское издание Zaman Al-Wasl разместило материал, согласно которому российские военные ведут подготовку к строительству базы в пустыне Бадия неподалёку от Пальмиры.
Утверждается, что на базе будет находиться 780-метровая взлетно-посадочная полоса и вертолетная площадка, здесь же расположены оружейные склады сирийских ВВС. Общая площадь базы составит 37 гектаров.
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