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Украина не способна делать танки без российских комплектующих

Силовые структуры » Министерство обороны

Харьковский завод транспортного машиностроения имени В. А. Малышева (ХЗТМ), некогда выпускавший по 800 танков в год, на грани закрытия.

Украина не способна делать танки без российских комплектующих

Об этом пишет Дмитрий Заворотный в своём Телеграм-канале. Завод уже давно не осуществляет серийный выпуск военной техники, перебиваясь заказами на ремонтные работы, производство узлов и комплектующих.

Автор указывает, что именно в стенах Харьковского танкового завода под руководством Михаила Кошкина был создан легендарный Т-34. К концу шестидесятых предприятие перешло на массовый выпуск серийной бронетехники для Советской армии: Т-54, Т-55, Т-64, Т-80. В 1991 году ХЗТМ выпустил рекордное количество танков — 800 единиц.

За более, чем десять лет с момента принятия на вооружение украинского танка "Оплот", в распоряжение ВСУ поступил только один экземпляр, а заказы на экспорт отменялись, потому что завод не способен осуществлять массовый выпуск военной техники без российских комплектующих. Производство своей "начинки" намечено внедрить до 2023 года.

Но насколько это реалистично, учитывая, что Украина "утрачивает даже существующие технологические звенья", сомневается Дмитрий Заворотный.

Коррупционные схемы — это главная причина, по которой предприятие держат на плаву, регулярно обещая новые большие заказы на производство бронетехники.

"Кураторы "Укроборонпрома" продолжат отмывать миллионы на виртуальных танковых заказах. А когда схемы вдруг кончатся, имущественный комплекс промышленного гиганта уйдет с молотка", — делает вывод автор.

Как сообщала "Правда.Ру", заместитель командующего Сухопутными войсками ВСУ по логистике Юрий Толочный пояснил в одном из интервью, что "резерв техники по-прежнему велик, но вся эта техника устарела, и потенциал модернизации практически исчерпан. Некоторые варианты модернизации оказываются неудачными в реальном бою".

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Автор: Любовь Степушова
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