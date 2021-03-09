Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Эксперт рассказал о темпах освоения космоса человечеством
Москвина завила, что Медведева и Загитова не вернутся в спорт
Работа в ночную смену повышает риск развития рака
"Демонстраций будет больше": шведам надоели "ковидные" ограничения
В России усилят контроль над ценами
Футуролог рассказал, как человека могут сделать "котиком"
ЮMoney возобновил перевод платежей в адрес Aliexpress
Правительство придумало "бонус" для "досрочных" пенсионеров
Manizha в шоке от своей победы в отборе на "Евровидение"

Американцы обеспокоены возможностями России и Китая в космосе

Силовые структуры » Министерство обороны

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд выразил обеспокоенность возможностями Китая и России в космосе.

Как сообщает rtvi. com, соответствующее заявление генерал сделал в интервью The New York Times.

"И Китай, и Россия обладают несколькими наземными лазерными системами разной мощности", — отметил Реймонд.

Военачальник считает, что данные системы способны "уничтожить" или "нарушить" работу американских спутников. Кроме того, генерал предположил, что один из российских спутников создан для уничтожения спутников США на околоземной орбите.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
Работа в ночную смену повышает риск развития рака
"Демонстраций будет больше": шведам надоели "ковидные" ограничения
В России усилят контроль над ценами
Футуролог рассказал, как человека могут сделать "котиком"
Правительство придумало "бонус" для "досрочных" пенсионеров
ЮMoney возобновил перевод платежей в адрес Aliexpress
Manizha в шоке от своей победы в отборе на "Евровидение"
Вяльбе призвала WADA заняться терапевтическими исключениями
Сахар снижает иммунитет и вызывает воспаление
Эксперт рассказал о будущем военных технологий
Популярное
Красота
Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой

Ливанка Нахиде Абден в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой.

Ливанка в 88 лет поражает своей внешностью и спортивной формой
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Евросоюз
Германию предупредили: Россия - самый главный враг
Человеческий фактор
Все погибшие в ДТП под Самарой были молодыми людьми
Новости Украины
Байден отклонил предложение Зеленского о визите на Украину
Василий Амирджанов Полиция оправдала протестную акцию снеговиков Василий Амирджанов Игорь Буккер Кто возглавил список рептилий-убийц Игорь Буккер Павел Новиков Банкротство или рефинансирование: что выбрать в сложной ситуации Павел Новиков
Военные новости
Китайский военный эксперт предупредил "волчью стаю" во главе с США
Мир. Новости мира
Елена Пономарева: Наша политика в отношении СНГ вызывает недоумение и возмущение
США нашли "другие инструменты" для ответа России
США и Канада. Новости и аналитика
США нашли "другие инструменты" для ответа России
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников