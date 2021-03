Американцы обеспокоены возможностями России и Китая в космосе

Командующий Космическими силами США генерал Джон Реймонд выразил обеспокоенность возможностями Китая и России в космосе.

Как сообщает rtvi. com, соответствующее заявление генерал сделал в интервью The New York Times.

"И Китай, и Россия обладают несколькими наземными лазерными системами разной мощности", — отметил Реймонд.

Военачальник считает, что данные системы способны "уничтожить" или "нарушить" работу американских спутников. Кроме того, генерал предположил, что один из российских спутников создан для уничтожения спутников США на околоземной орбите.