В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.
Как сообщает издание avia. pro, соответствующее сообщение сделали в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. В организации заявили, что с авиабазы Хмеймим был произведён пуск тактической ракеты с ОТРК "Искандер". Отмечается, что целью стали поддерживаемые Турцией джихадисты. Кроме того, известно, что параллельно по этой же цели сирийской армией были нанесены два удара с ОТРК "Точка-У".
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