Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Минпросвещения предложило новую систему оплаты труда учителей
Россия бьёт рекорды по смертности. Что делать властям? Мнение эксперта
Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки
В Испании ввели паспорта вакцинации для туристов
Петросян объяснил, какое имущество никогда не отдаст Степаненко
ЦБ выявил манипулирование акциями через телеграм-каналы
В Усолье-Сибирском электричка насмерть сбила женщину

В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим

Силовые структуры » Министерство обороны

В Сирии сообщают, что российские военные нанесли удар с ОТРК "Искандер" с авиабазы Хмеймим.

Как сообщает издание avia. pro, соответствующее сообщение сделали в сирийском центре мониторинга за соблюдением прав человека. В организации заявили, что с авиабазы Хмеймим был произведён пуск тактической ракеты с ОТРК "Искандер". Отмечается, что целью стали поддерживаемые Турцией джихадисты. Кроме того, известно, что параллельно по этой же цели сирийской армией были нанесены два удара с ОТРК "Точка-У".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Проблемы расстройства сна в период пандемии обсудят в горах Сочи
Азиза в образе грустного пингвина покинула шоу "Маска"
"Падение" официальных сайтов госорганов РФ: что известно
Драчёв поддержал норвежцев в споре Клебо и Большунова
Минпросвещения предложило новую систему оплаты труда учителей
Украина перебросила на Донбасс три эшелона с танками
Ученые заглянули в неведомое
Россия бьёт рекорды по смертности. Что делать властям? Мнение эксперта
В Сирии заявили о ракетном ударе ОТРК "Искандер" с базы Хмеймим
Президент гильдии риелторов предрёк рост ипотечной ставки
Популярное
Новости спорта
Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова

Норвежская пресса продолжает обсуждать скандальный момент последней гонки лыжного чемпионата мира в Оберстдорфе.

Норвежцы нашли, как вернуть победу Клебо и лишить медали Большунова
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Мир. Новости мира
В КГБ Белоруссии объяснили, откуда в стране "огромные партии оружия"
Новости медицины
Винченцо Трани рассказал, как добился "Спутника V" для Италии
Мир. Новости мира
Анонс ответа: США пообещали России незаметные, но мощные удары
Игорь Буккер Ученые заглянули в неведомое Игорь Буккер Любовь Степушова Опыт Бразилии показывает, как раскрутят "дворец" Путина Любовь Степушова Руслан Веснянко Спасут ли бойцы виртуального фронта рейтинг Зеленского Руслан Веснянко
Общество
Елизавета II пока не ответила на обвинения Меган Маркл
Политика. Новости и аналитика
"Единороссы сходят с ума": эксперт о законопроекте по ценовым фейкам
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Мир. Новости мира
Чем Букингемский дворец ответит Меган Маркл
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников