Украинские вооружённые силы перебросили в район Донбасса три эшелона, в которые входит до 200 танков.
Как сообщает издание avia. pro, в районе линии соприкосновения на Донбассе были сосредоточены около 120 танков ВСУ, однако в течение последних дней в данную местность были переброшены ещё три эшелона, в которые вошли до 200 бронемашин. В основном на Донбасс перебрасываются танки Т-64 и Т-72.
Учитывая имеющиеся сведения, в районе разграничения находятся уже более 300 украинских танков, что значительно больше имеющихся в распоряжении ДНР и ЛНР бронемашин.
Данные действия ВСУ могут свидетельствовать о скором крупномасштабном наступлении украинской армии на самопровозглашённые республики.
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