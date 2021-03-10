Украина перебросила на Донбасс три эшелона с танками

Украинские вооружённые силы перебросили в район Донбасса три эшелона, в которые входит до 200 танков.

Как сообщает издание avia. pro, в районе линии соприкосновения на Донбассе были сосредоточены около 120 танков ВСУ, однако в течение последних дней в данную местность были переброшены ещё три эшелона, в которые вошли до 200 бронемашин. В основном на Донбасс перебрасываются танки Т-64 и Т-72.

Учитывая имеющиеся сведения, в районе разграничения находятся уже более 300 украинских танков, что значительно больше имеющихся в распоряжении ДНР и ЛНР бронемашин.

Данные действия ВСУ могут свидетельствовать о скором крупномасштабном наступлении украинской армии на самопровозглашённые республики.